Работа аниматором в Турции - опыт кременчужанина

Всем привет! Меня зовут Радион и я детский аниматор. Работал с детьми в разных ивент-агентствах Кременчуга. Мне очень нравилась моя работа, но я мечтал видеть мир и встать на ноги. Поэтому было решено искать работу заграницей. В голове было много мыслей о возможных неприятностях и несправедливости, проблемами с языком и отношениями с девушкой на расстоянии. Но я все же рискнул!

Стоит заметить, для того чтобы успешно найти место работы на сезон стоит искать ее сразу после старого нового года, а именно 15 января. Я подал объявление через интернет и примерно через 2 месяца нашел будущее место работы - аниматор в отеле, Турция.

Для того чтобы устроиться на работу в Турции, необходимо найти фирму-посредника (для тех кто поедет в первый раз это лучший вариант), либо прямой контракт с отелем. Если работа официальная, вас направят в турецкое посольство (у нас их 2, одно в Киеве другое в Одессе). В противном случае ехать не рекомендую, это не Хургада или Шарм-эль-Шейх, где все спускают с рук, да и официальность всегда награждает вас правами, иначе - вы преступник. Также на официальной работе вам должны будут выслать определенную сумму денег для вклеивания визы в ваш загранпаспорт, а также оплатить перелет туда и обратно с любого ближайшего аэропорта страны. Всю официальную часть лучше уточнять на сайте турецкого посольства в Киеве.

В конце мая после всех пройденных этапов подготовки документов, и их сдачи я начал работать заграницей.

На данный момент в Турции я отработал уже 2 сезона. Сезон в Турции начинается в середине апреля и заканчивается в конце октября.

Плюсов у такой работы очень много, но и без минусов не обошлось. В разных отелях Вас будут ждать разные условия труда, но в среднем ситуация примерно следующая. Из плюсов Вас будет ждать:

хорошая заработная плата (главное чтобы работа была официальной);

абсолютно бесплатное питание;

ваше собственное жилье (естественно вы там будете жить не сами, но за жилье вам платить не нужно будет);

возможность ездить по экзотическим местам;

условия для совершенствования немецкого, английского, турецкого, арабского языка (именно эти языки очень часто встречаются в Турции);

новые знакомства;

и естественно - расширенное мировоззрение!

Из минусов можно отметить сложность самой работы - это ненормированный рабочий день, от 10 до, порой, 14,5 часов и всего 1 выходной в неделю.

Теперь Вы знаете чуть больше про работу аниматором в Турции, быть или не быть - решать Вам. Лично я смог увидеть эту прекрасную страну, подучить язык и немного пожить в древней столице - Стамбуле. И я все еще продолжаю так ездить, а значит дело стоющее))