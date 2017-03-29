Валерія Каплін: «Я пишу про те, що мене оточує і хвилює»

Наймолодша учасниця Арт-групи "Творчий Кременчук" – Валерія Каплін. Валерії всього десять років, а вона вже обрала для себе нелегкий шлях бути письменницею. Вцілому є досить активною та охочою до знань дитиною, часто ходить до бібліотеки та цікавиться її новинками. Утім улюбленими книжками є «Троє з Простоквашино» та «Старик Хоттабич». Улюбленою ж письменницею вважає Лесю Українку.

Першого свого вірша дівчинка написала, коли ій у школі дали завдання написати твір на тему «Хвала рукам, що пахнуть хлібом». За словами юної поетеси, їй здалося, що цю фразу можна досить вдало заримувати. Ось і виник перший вірш. У збірці нині 20 поетичних творів, у яких є рима і ритм, а є й на сучасний манір білий вірш. Пише дівчинка про те, що ії оточує та хвилює. Про маму, про першу вчительку, про природу, про школу, про війну.

***

Люблю писати я вірші.

Мої вірші колиска у душі.

Пишу про сонце я в гаю,

Про маму, школу та весну…

Про друзів, вчительку свою.

Бо дуже все це я люблю!

Перша персональна виставка творчих робіт Каплін Валерії «Я у світі» відбулася у лютому того року в ЦМБ ім Торубари. Маленькі читачі бібліотеки познайомились із творчістю маленької поетеси. Вона охоче розповідала про себе, свої захоплення, декламувала власні вірші та виконала пісню «Ми щасливі діти». Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері. На згадку Валерія подарувала маленьким читачам свої вірші з автографом. Приємно була вражена і Валерія – школярі просили з нею сфотографуватися та обмінятися номерами телефонів, щоб спілкуватись з нею у майбутньому. Такого шаленого успіху вона не очікувала.

Найбільше дівчинку підтримує мама Олена. За ії словами, юна поетеса нікому не дозволяє поки що навіть редагувати свої твори, бо кому ж як не самому автору краще знати, яке слово до якого підібрати, як закінчити вірш і як назвати. Назви своїм творам дає прості, тому відразу стає зрозуміло, про що і йтиме мова - «Я у світі», «Правила» тощо.

В квітні того року Валерія брала участь у відкритому фестивалі мистецтв для дітей та підлітків «Кременчуцьке розмаїття» У театральному конкурсі «Нащадки Мельпомени», в кременчуцькому міському Будинку дитячої творчості. Де різноманітні міські гуртки та навіть кожна охоча дитина могла проявити себе. Валерія вибрала для конкурсу дуже актуальний твір, вона декламувала власний вірш «Про війну», чим і вразила, особливо своїм проникливим виконанням.

***

Та я і серцем розумію,

Що рідна країна моя,

Найкраща країна!

Із земель красивих

Вона така одна.

Бо ця країна – кровинка моя.

Але я Плачу і Сумую,

Бо зараз іде війна!!!

Гинуть хлопці за Вітчизну

Незалежную свою.

Що робити я не знаю...

Та в душі журба і страх.

Я бажаю всім солдатам

Повернутися назад!!!

В червні 2016 року Валерія виступила на гала-концерті сімейного фестивалю «Kremen Family Day» на площі Незалежності. Вона декламувала власні вірші. Ій дуже сподобалося виступати на сцені з великою кількістю глядачів. Вона дуже мріє ще не раз виступити на такому святі. Валерія представила три вірші: «Горобина», «Мама» , «Про війну». «Горобина» - це найулюбленіший вірш мами Олени,

***

Горобина, як калина,

І ласкава і привітна.

Пташка ягідку зірвала,

Потім ії поклювала.

І усім вона співала,

Що в зимовому саду,

В зиму цю холодну,

Кожна пташка, що зимує,

Буде не голодна.

Для участі у фотоконкурсі «В об’єктиві - літо з книгою» від Всеукраїнского Благодійного фонду «Джерело Дніпра» та Центральної бібліотечної системи для дітей Валерія написала невеликий вірш:

***

Книга – оберіг душі

Книга нас оберігає,

Зло усяке відганяє.

Розуму нам прибавляє,

Надію у житті дає.

Люблю читати я книжки,

Люблю писати я вірші.

З книгою іду я у житті,

Супутник скрізь вона й завжди.

Вона виступає на шкільних дитячих святах у школі, співає з іншими дітками, бере участь у літературних вечорах, організованих Арт-групою «Творчий Кременчук», бере участь у благодійних заходах. Мама завжди допомагає брати участь Валерії у різноманітних конкурсах, лутературних та благодійних заходах. Не завжди вона отримує якісь нагороди. Та вони радіють участі, вірять в успіх в майбутньому та працюють над собою для здійснення мрії.