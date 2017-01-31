Ирина Береза: «Быть автором – это прежде всего быть собой»

Родилась в Севастополе в 1972, в разные годы жила в Крыму, на Камчатке, в Виннице. В феврале 2014 в Севастополе была уволена с работы за статьи в поддержку Майдана и связанные с аннексией Крыма. Покинула Крым, переехав в Винницу. Врач лабораторной диагностики. В 2013 вышел единственный сборник стихов "Жаль, теперь не читают стихов", готовится к изданию в 2017 второй. Участвовала в различных украинских фестивалях и конкурсах, с Леонидом Борозенцевым составили творческий тандем В&B. Персональный сайт Bereza.in.ua.

Вопрос о том, что такое для меня «быть поэтом» из разряда агностических. Во-первых, начнем с того, что поэтом нарекают люди, а я всего лишь сама для себя автор. С этой точки зрения, быть автором – это прежде всего быть собой, это искренность, которой такой дефицит в наши дни, это чуткость и сопереживание боли окружающих, это обостренное желание справедливости и красоты в человеческом мире. Не стремитесь быть поэтами, стремитесь быть искренними и совестливыми авторами, тогда из под ваших гаджетов не будет выходить низкопробная конъюнктурщина и банальщина, а только то, что способно тронуть, заставить задуматься. Только то, за что не стыдно. Не стоит прогибаться под изменчивый спрос, ваш голос будет услышан обязательно, если в него вложено настоящее чувствование мира и точное слово.

Ну и, наверное, главное в «быть…» - это не писать. Если сможешь.

«Поэт»

У поэтов редко поставлен удар -

Зачастую, сердечное и запой.

У поэтов обычно вокруг январь,

И конфликт нерешенный с самим собой.

Из поэтов наружу течет тепло.

Изоляция, видимо, на нуле.

Для солидных и важных поэт - трепло,

Для чего только топчется по земле?

У поэта иная система мер

И потертая куртка на рукавах,

У поэта внутри ненасытный зверь,

Он его заключил, как в тюрьму, в слова.

У поэта ни денег, ни орденов

И дорога далекая налегке,

Он отсюда - и в небо, всегда готов,

Тишина упакована в рюкзаке.

Он смешной. Он сбивается стих начать,

От волнения спичку нельзя зажечь...

Но когда миллионы вокруг смолчат,

У него одного не отнимет речь.



24.01.2017

***

«Дивись»

Дивись у небо. Там десь нагорі

Повільно виникають, ніби попіл,

Легкі й незрозумілі, попри попит,

Нікому непотрібні взагалі,

Такі тендітні - в руки не візьми,

Такої чистоти, такої вроди,

Що саме тут зима завжди проводить

Кордони між собою та людьми.

Вони летять: згори і догори,

І ти, коли перед очима небо,

Не впізнаєш нічого. І не треба

Вертати очі знову до землі.

Дивись у небо. Там немає меж,

Хіба що коло ліхтареве світла.

Дивись, зникаємо бо ж непомітно

І, мабуть, світ зникає з нами теж.



25.01.2017

***

«Памяти погибших на Светлодарской дуге»

Ни один капеллан не заставит нас помнить о них,

Ни одна панихида не стоит бескрайнего неба

В этих разных глазах, только саван вчерашних молитв -

Ни одной поименно - безжизненно тянется следом.

Будут помнить диктаторов, спорить о роли иуд,

Будут помнить подонков, маньяков и прочую скверну.

Я не знаю каким должен страшным быть божеский суд,

Чтобы совесть людская проснуться отважилась первой.

Огнестрельные раны на теле твоих площадей,

Истекающий воском прощальный костер поминальный -

Я поверить хочу, что народ состоит из людей,

И у каждого сердце, и совесть еще, в идеале.



23.12.2016

***

Мне сегодня был задан почти что интимный вопрос,

Отвечать на который всерьез и смешно и нелепо.

Но он задан, и задан - как это ни странно - всерьез,

Я сижу и, краснея, не знаю пока что ответа.

Он такой неудобный - как камешек острый в туфле,

На него промолчать было б самое умное дело,

Но его задают. Не кому-нибудь - в общем, а мне

Персонально за всех отдуваться приходится, в целом.

Разглашение тайны, однако, подсудный процесс,

Даже если известна последнему Полишинелю,

Даже если за буквами смысл незаметно исчез,

Даже если ответ затянулся на дни и недели.

Ну не знаю я, что отвечать на подобный вопрос!

Хотя многие любят подробно и в красках "про ЭТО"...

Нет, ну честно, ответ у меня на вопрос не дорос:

" Что такое, по-вашему, быть или не быть поэтом?"



30.12.2017