Ирина Береза: «Быть автором – это прежде всего быть собой»

Родилась в Севастополе в 1972, в разные годы жила в Крыму, на Камчатке, в Виннице. В феврале 2014 в Севастополе была уволена с работы за статьи в поддержку Майдана и связанные с аннексией Крыма. Покинула Крым, переехав в Винницу. Врач лабораторной диагностики. В 2013 вышел единственный сборник стихов "Жаль, теперь не читают стихов", готовится к изданию в 2017 второй. Участвовала в различных украинских фестивалях и конкурсах, с Леонидом Борозенцевым составили творческий тандем В&B. Персональный сайт Bereza.in.ua.
Вопрос о том, что такое для меня «быть поэтом» из разряда агностических. Во-первых, начнем с того, что поэтом нарекают люди, а я всего лишь сама для себя автор. С этой точки зрения, быть автором – это прежде всего быть собой, это искренность, которой такой дефицит в наши дни, это чуткость и сопереживание боли окружающих, это обостренное желание справедливости и красоты в человеческом мире. Не стремитесь быть поэтами, стремитесь быть искренними и совестливыми авторами, тогда из под ваших гаджетов не будет выходить низкопробная конъюнктурщина и банальщина, а только то, что способно тронуть, заставить задуматься. Только то, за что не стыдно. Не стоит прогибаться под изменчивый спрос, ваш голос будет услышан обязательно, если в него вложено настоящее чувствование мира и точное слово.
Ну и, наверное, главное в «быть…» - это не писать. Если сможешь.
«Поэт»
У поэтов редко поставлен удар -
Зачастую, сердечное и запой.
У поэтов обычно вокруг январь,
И конфликт нерешенный с самим собой.
Из поэтов наружу течет тепло.
Изоляция, видимо, на нуле.
Для солидных и важных поэт - трепло,
Для чего только топчется по земле?
У поэта иная система мер
И потертая куртка на рукавах,
У поэта внутри ненасытный зверь,
Он его заключил, как в тюрьму, в слова.
У поэта ни денег, ни орденов
И дорога далекая налегке,
Он отсюда - и в небо, всегда готов,
Тишина упакована в рюкзаке.
Он смешной. Он сбивается стих начать,
От волнения спичку нельзя зажечь...
Но когда миллионы вокруг смолчат,
У него одного не отнимет речь.
24.01.2017
***
«Дивись»
Дивись у небо. Там десь нагорі
Повільно виникають, ніби попіл,
Легкі й незрозумілі, попри попит,
Нікому непотрібні взагалі,
Такі тендітні - в руки не візьми,
Такої чистоти, такої вроди,
Що саме тут зима завжди проводить
Кордони між собою та людьми.
Вони летять: згори і догори,
І ти, коли перед очима небо,
Не впізнаєш нічого. І не треба
Вертати очі знову до землі.
Дивись у небо. Там немає меж,
Хіба що коло ліхтареве світла.
Дивись, зникаємо бо ж непомітно
І, мабуть, світ зникає з нами теж.
25.01.2017
***
«Памяти погибших на Светлодарской дуге»
Ни один капеллан не заставит нас помнить о них,
Ни одна панихида не стоит бескрайнего неба
В этих разных глазах, только саван вчерашних молитв -
Ни одной поименно - безжизненно тянется следом.
Будут помнить диктаторов, спорить о роли иуд,
Будут помнить подонков, маньяков и прочую скверну.
Я не знаю каким должен страшным быть божеский суд,
Чтобы совесть людская проснуться отважилась первой.
Огнестрельные раны на теле твоих площадей,
Истекающий воском прощальный костер поминальный -
Я поверить хочу, что народ состоит из людей,
И у каждого сердце, и совесть еще, в идеале.
23.12.2016
***
Мне сегодня был задан почти что интимный вопрос,
Отвечать на который всерьез и смешно и нелепо.
Но он задан, и задан - как это ни странно - всерьез,
Я сижу и, краснея, не знаю пока что ответа.
Он такой неудобный - как камешек острый в туфле,
На него промолчать было б самое умное дело,
Но его задают. Не кому-нибудь - в общем, а мне
Персонально за всех отдуваться приходится, в целом.
Разглашение тайны, однако, подсудный процесс,
Даже если известна последнему Полишинелю,
Даже если за буквами смысл незаметно исчез,
Даже если ответ затянулся на дни и недели.
Ну не знаю я, что отвечать на подобный вопрос!
Хотя многие любят подробно и в красках "про ЭТО"...
Нет, ну честно, ответ у меня на вопрос не дорос:
" Что такое, по-вашему, быть или не быть поэтом?"
30.12.2017
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