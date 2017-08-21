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Смачненька стріт-акція від кременчуцьких бібліотекарів
21 серпня, 12:59 0 321

Відділ абонементу ЦМБ ім. М. Горького та Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання запрошують всіх охочих на стріт-акцію "Вареники, вареники, наші кременчуцькі!", яка відбудеться 23 серпня о 17:00 на Центральній алеї Придніпровського парку.

Нас не подолати, пока ми самі не зрадимо себе, рідну мову, не перестанемо бути самими собою — українцями! З нашими традиціями, звичаями.

А чим ми можемо пригостити гостей на Заході і Сході, вдома і в дорогому ресторані, що Вам запропонують в українському ресторані за кордоном? — вірно! - ВАРЕНИКИ!

В Україні дуже полюбляють вареники. Кажуть, що примандрували вони до нас із Туреччини та добре прижилися, удосконалилися і стали одним із символів українського столу.

А ще вареники є обов'язковим елементом обрядових страв на різні свята та події.

Слово вареники походить від дієслова «варити». Вареник має вигляд маленького конвертика з тіста, в який загортається найрізноманітніша начинка.

То ж на гостей заходу чекають веселі загадки, вікторини, конкурси, запальні танці, пісні, гуморески.

А ще можливість відзняти гарні світлини в нашій фотозоні на тлі української печі, біля наших колоритних персонажів! Прийняти участь у майстер-класі по виготовленню сонячної квітки — соняху та інші приємні сюрпризи!

Кульмініцією заходу стане дегустація вареників, приготовлених добрими руками наших бібліотекарів з відділу абонементу ЦМБ ім. М. Горького ЦБС для дорослих!

 Мітки матеріала: ЦБС ОДЮК Кременчук Вареники

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