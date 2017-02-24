Благодійний аукціон незабаром стартує в Кременчуці, встигніть запропонувати свій лот!

З 09 березня по 09 квітня 2017 року у місті Кременчуці буде проходити ХІІ акція Всеукраїнського благодійного фонду «СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ» - «Я ХОЧУ БАЧИТИ ЖИТТЯ».

Організатори акції – Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця», Молодіжний Парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій та управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за підтримки Кременчуцької міської ради та Міністерства соціальної політики України.

Варто зазначити, що за результатами попередньої акції кременчужанами у 2016 році було зібрано 171 400,00 гривень, які було спрямовані на закупівлю обладнання у Кременчуцький міський пологовий будинок. А онлайн-аукціон зібрав 31 864,00 гривні.

Механізм аукціону дуже простий – у соціальній мережі виставляють всі лоти. Після цього є певний час на те, щоб зробити «ставки». Людина, яка зробить найбільшу ставку на момент завершення аукціону – той і має право «викупу» лоту.

Минулого року на аукціоні можна було придбати вироби ручної роботи, майстер-класи та послуги. Родзинкою аукціону став альбом «Персони», де кожен бажаючий мав можливість допомогти дітям, придбавши можливість випити кави чи зіграти в більярд із публічними кременчужанами.

Цього року усі зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для дітей з вадами зору, яке буде встановлене у Кременчуцькій міській дитячій лікарні. Однією із засад роботи Фонду є обов’язковість обслуговування кременчужан на закупленому обладнанні виключно на безкоштовній основі.

П’ятий, ювілейний, онлайн-аукціон триватиме з 01 по 31 березня 2017 року. Організатори закликають підприємців міста, майстрів, талановитих людей та просто відомих кременчужан долучатись до онлайн-аукціону та пропонувати свої лоти. Це можуть бути прикраси, картини, іграшки ручної роботи або ж найрізноманітніші послуги та уроки. Це майстер-класи з танців, іноземних мов, зачіски, сертифікати та багато іншого. Також цього року буде знову можливість відомим постатям міста запропонувати провести час з кременчужанами за благодійний внесок.

Вироби ручної роботи збираються в офісі Молодіжного Парламенту Кременчука за адресою вулиця Шевченко, 19/3. З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00. У суботу з 9:30 до 17:00.

Кожна гривня, зібрана в рамках акції, може врятувати зір найменшим мешканцям нашого міста.

Контакти:

Сторінка аукціону - http://vk.com/aykcioncdc

Сторінка акції ВБФ «Серце до серця» у місті Кременчук - https://vk.com/sds_kremenchuk

Центральний офіс акції у місті Кременчук: (0536)3-51-06, 068-890-49-60