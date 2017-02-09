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Бісерні Холмс і Ватсон в авторській виставці Марії Мокрої
9 лютого, 17:05 0 266

12 лютого 2017 року о 14 годині відділ читальної зали Центральної міської бібліотеки запрошує усіх кременчужан та гостей міста на авторську виставку іграшок із бісеру Марії Мокрої «Магічний бісер»

Чи вірите ви в те, що іграшки мають свій характер? Чи знаєте ви, що іграшки створені руками - заспокоюють? Скільки часу потрібно для створення однієї ляльки? Дізнатися про це, ви зможете, відвідавши нашу виставку іграшок з бісеру.

Історія про те, як все починалося… спочатку були прикраси з бісеру, але це для Марії виявилося не дуже складним, тому, коли з’явилися поробки мультяшних персонажів з бісеру, дівчина вирішила, а чому б і не спробувати? Так з’явилася перша лялька. Для авторки процес створення іграшки як медитація. Приємно, коли з твоїх рук виходить іграшка, якій саме ти даєш життя. Виготовлення ляльки ручної роботи - це окремий вид мистецтва, яким у повній мірі володіє Марія.

На виставці ви зможете познайомитися з відомим детективом Шерлоком Холмсом та його другом доктором Ватсоном. Їх, звичайно, було створити важко, тому що прототипами виявилися персонажі відомого усім англійського серіалу. Вас чекають зустрічі й з іншими культовими британськими персонажами "Доктором Хто та його 12 життями».

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