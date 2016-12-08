BARAHOLKA: благодійне новорічне диво

24 грудня за ініціативи Команди звичайних людей «Крила» в Кременчуці пройде благодійний фестиваль «Baraholka». Організатори прагнуть допомогти важкохворим дітям і дитячим закладам, тож даний фестиваль буде направлений на допомогу Кременчуцькому психо-неврологічному санаторію "Славутич" та Наталці Ященко.

Прийняти участь у фестивалі можуть як компанії, так і всі бажаючи люди. За символічну плату вони матимуть змогу презентувати свої товари та послуги. Окрім того, 10% від прибутку також будуть спрямовані на допомогу дітям. Але деякі з учасників вже зараз наголошують на тому, що віддадуть на благодійність всі 100% від прибутку на фестивалі.

Концепція свята - Новорічне диво. Українська казка. Ви зможете потрапити в атмосферу великої хати, яка сповнена сімейним затишком, де у колі рідних по духу людей звучить дзвінка коляда у сяйві новорічних зірок.



Впродовж цілого дня відвідувачі матимуть нагоду:

Досхочу поласувати різдвяними ласощами Побачити багато новорічних феєрій Пізнати давні українські традиції Пограти в народні забави Відпочити в імпровізованій кав'ярні Придбати новорічні подарунки Відправити листа Різдвяною поштою Посидіти поряд зі справжнім Дідом Морозом, загадати бажання Зробити новорічні прикраси та подарунки власноруч Радіти та допомагати

Фестиваль триватиме майже весь день, з 10:00 до 20:00 в евент-зоні «IT-Place» (вул. 29-го вересня, буд. 22, БЦ «Капітал», 1-й поверх).

Більше інформації про участь, учасників та свіжі новини від організаторів шукайте в офіційній спільноті фестивалю: https://vk.com/kremenbaraholka