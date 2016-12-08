BARAHOLKA: благодійне новорічне диво

24 грудня за ініціативи Команди звичайних людей «Крила» в Кременчуці пройде благодійний фестиваль «Baraholka». Організатори прагнуть допомогти важкохворим дітям і дитячим закладам, тож даний фестиваль буде направлений на допомогу Кременчуцькому психо-неврологічному санаторію "Славутич" та Наталці Ященко.
Прийняти участь у фестивалі можуть як компанії, так і всі бажаючи люди. За символічну плату вони матимуть змогу презентувати свої товари та послуги. Окрім того, 10% від прибутку також будуть спрямовані на допомогу дітям. Але деякі з учасників вже зараз наголошують на тому, що віддадуть на благодійність всі 100% від прибутку на фестивалі.
Концепція свята - Новорічне диво. Українська казка. Ви зможете потрапити в атмосферу великої хати, яка сповнена сімейним затишком, де у колі рідних по духу людей звучить дзвінка коляда у сяйві новорічних зірок.
Впродовж цілого дня відвідувачі матимуть нагоду:
- Досхочу поласувати різдвяними ласощами
- Побачити багато новорічних феєрій
- Пізнати давні українські традиції
- Пограти в народні забави
- Відпочити в імпровізованій кав'ярні
- Придбати новорічні подарунки
- Відправити листа Різдвяною поштою
- Посидіти поряд зі справжнім Дідом Морозом, загадати бажання
- Зробити новорічні прикраси та подарунки власноруч
- Радіти та допомагати
Фестиваль триватиме майже весь день, з 10:00 до 20:00 в евент-зоні «IT-Place» (вул. 29-го вересня, буд. 22, БЦ «Капітал», 1-й поверх).
Більше інформації про участь, учасників та свіжі новини від організаторів шукайте в офіційній спільноті фестивалю: https://vk.com/kremenbaraholka
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