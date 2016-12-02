Media Base: здійсни свою мрію!

Новий проект для тих, хто цікавиться медіа сферою та бажає пов'язати свою професійну діяльність саме із мас-медіа, стартує у Кременчуці вже у грудні.

Альтернативна школа журналістики «Media Base» має на меті проведення зустрічей із зацікавленою молоддю задля її подальшого практичного розвитку у професійній журналістиці.

В рамках школи відбудеться ряд цільових неформатних зустрічей із молоддю, яка цікавиться сферою медіа та журналістикою. Метою зустрічей буде передача практичного досвіду. В результаті спілкування з практикуючими журналістами та іншими представниками професійних ЗМІ слухачі отримають можливість реалізувати себе на медіа-ринку.

Зустрічі відбуватимуться щосереди о 19:00 та щосуботи о 16:00 впродовж двох місяців.

До участі у проекті запрошуємо майбутніх журналістів. Маємо 21 місце для слухачів. Віковий ценз учасників - 16+.

Ініціатори проекту:

Кращі студенти школи матимуть змогу публікувати свої роботи на зазначених майданчиках не тільки впродовж практичної складової навчання, але і після завершення курсів. Також, кращі студенти за результатами практичного конкурсу отримають нагоду відвідати редакцію столичного медіа-холдингу разом з кураторами школи у рамках одноденного стажування.

Тематичними напрямками школи стануть:

теоретична основа сучасної журналістики;

жанрова журналістика;

мультимедійність та сучасні вимоги до преси;

види медіа;

репортаж, інтерв'ю, новини, розслідування (написання);

робота в соціальних мережах;

основи відео та монтажу

та багато іншого цікавого і корисного!

Реєструйтесь для участі у проекті та слідкуйте за його насиченим життям за посиланнями:

Facebook – https://www.facebook.com/mediabaseua

Вконтакте – https://vk.com/mediabaseua

Instagram – https://www.instagram.com/mediabaseua

З нами також можна зв’язатися за електронною адресою: - mediabaseua@gmail.com

Реєстрація учасників триватиме до 13 грудня включно.

Посилання на реєстрацію: vk.cc/5TwSfk

Перше заняття відбудеться 15 грудня.

Приходь, здійсни власну мрію - стань першокласним медійником та отримай доступ до інформації та прогресивної тусовки міста! Будь епіцентром подій! Будь у епіцентрі подій! Формуй точку зору альтернативно і незалежно! Медіа ринок міста - залежить від тебе і потребує саме тебе.

Проект Альтернативна школа журналістики «Media Base» реалізується незалежними активістами та медійниками, авторами проектів Сфера.укр, Gazeta.net.ua, Типовий Кременчук. Проект пройде за підтримки та на базі альтернативного культурного майданчику Кременчука - #Adapter, в рамках програми «Активні громадяни», за сприяння ГО «Культурний ді@лог», при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.