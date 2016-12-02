Анонс
Media Base: здійсни свою мрію!
2 грудня, 11:28 0 408

Новий проект для тих, хто цікавиться медіа сферою та бажає пов'язати свою професійну діяльність саме із мас-медіа, стартує у Кременчуці вже у грудні.

Альтернативна школа журналістики «Media Base» має на меті проведення зустрічей із зацікавленою молоддю задля її подальшого практичного розвитку у професійній журналістиці.

В рамках школи відбудеться ряд цільових неформатних зустрічей із молоддю, яка цікавиться сферою медіа та журналістикою. Метою зустрічей буде передача практичного досвіду. В результаті спілкування з практикуючими журналістами та іншими представниками професійних ЗМІ слухачі отримають можливість реалізувати себе на медіа-ринку.

Зустрічі відбуватимуться щосереди о 19:00 та щосуботи о 16:00 впродовж двох місяців.

До участі у проекті запрошуємо майбутніх журналістів. Маємо 21 місце для слухачів. Віковий ценз учасників - 16+.

Ініціатори проекту:

Кращі студенти школи матимуть змогу публікувати свої роботи на зазначених майданчиках не тільки впродовж практичної складової навчання, але і після завершення курсів. Також, кращі студенти за результатами практичного конкурсу отримають нагоду відвідати редакцію столичного медіа-холдингу разом з кураторами школи у рамках одноденного стажування.

Тематичними напрямками школи стануть:

  • теоретична основа сучасної журналістики;
  • жанрова журналістика;
  • мультимедійність та сучасні вимоги до преси;
  • види медіа;
  • репортаж, інтерв'ю, новини, розслідування (написання);
  • робота в соціальних мережах;
  • основи відео та монтажу

та багато іншого цікавого і корисного!

Реєструйтесь для участі у проекті та слідкуйте за його насиченим життям за посиланнями:

Facebookhttps://www.facebook.com/mediabaseua

Вконтакте – https://vk.com/mediabaseua

Instagram – https://www.instagram.com/mediabaseua

З нами також можна зв’язатися за електронною адресою: - mediabaseua@gmail.com 

Реєстрація учасників триватиме до 13 грудня включно.

Посилання на реєстрацію: vk.cc/5TwSfk

Перше заняття відбудеться 15 грудня.

Приходь, здійсни власну мрію - стань першокласним медійником та отримай доступ до інформації та прогресивної тусовки міста! Будь епіцентром подій! Будь у епіцентрі подій! Формуй точку зору альтернативно і незалежно! Медіа ринок міста - залежить від тебе і потребує саме тебе.

 

Проект Альтернативна школа журналістики «Media Base» реалізується незалежними активістами та медійниками, авторами проектів Сфера.укрGazeta.net.ua, Типовий Кременчук. Проект пройде за підтримки та на базі альтернативного культурного майданчику Кременчука - #Adapter, в рамках програми «Активні громадяни», за сприяння ГО «Культурний ді@лог», при фінансовій підтримці Британської Ради в Україні.

 Мітки матеріала: Media Base Кременчук Adapter Gazeta Типичный Кременчуг British Council

Схожі матеріали:

Коментарів ще немає...

Будь першим!

Коментарі:
Доведіть, що Ви не робот: *

© «Сфера.укр», 2015-2017 - СФЕРА - Інформаційно-розважальний портал Кременчука

Увага!

Сайт може містити матеріали, не призначені для осіб молодше 16 років!

Використання матеріалів порталу СФЕРА.укр можливе лише з попереднього дозволу правовласників.

Матеріали разміщені на сайті СФЕРА.укр являються інтелектуальною власністю редакції (за виключенням матеріалів у розділах "Пісочниця", "Афіша", "Кінотеатри", "Обговорення" и матеріалів разміщених на правах реклами).

Права на матеріали розділів "Пісочниця" і "Обговорення" належать їх авторам.

Відповідальність за достовірність фактів приведених в матеріалах несуть автори.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалІв несуть рекламодавці.

Розділи сайта
Інформація - скоро!