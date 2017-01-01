Централізована бібліотечна система для дорослих міста Кременчука

Найкращий подарунок – книга. В останні роки в нашій країні інтерес до книг дуже виріс. З’явилося багато нових цікавих імен в літературі,це сучасні автори,книг яких потребують користувачі наших бібліотек. Та нажаль не усі потреби та вимоги ми можемо задовольнити. Для придбання нової літератури необхідні кошти, яких нажаль обмаль,тому бібліотеки щорічно проводять благодійні акції. Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Кременчука в наші непрості часи дуже потребують допомоги для поповнення своїх фондів. Шановні меценати,користувачі бібліотек звертаємось до Вас з проханням допомогти бібліотекам в поповненні фондів новою сучасною літературою.

Надаємо список книг, які користуються найбільшим попитом та необхідні бібліотекам: