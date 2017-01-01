Централізована бібліотечна система для дорослих міста Кременчука

Найкращий подарунок – книга. В останні роки в нашій країні інтерес до книг дуже виріс. З’явилося багато нових цікавих імен в літературі,це сучасні автори,книг яких потребують користувачі наших бібліотек. Та нажаль не усі потреби та вимоги ми можемо задовольнити. Для придбання нової літератури необхідні кошти, яких нажаль обмаль,тому бібліотеки щорічно проводять благодійні акції. Бібліотеки Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Кременчука в наші непрості часи дуже потребують допомоги для поповнення своїх фондів. Шановні меценати,користувачі бібліотек звертаємось до Вас з проханням допомогти бібліотекам в поповненні фондів новою сучасною літературою.
Надаємо список книг, які користуються найбільшим попитом та необхідні бібліотекам:
- Алексієвич С. – "Чорнобильська молитва"
- Береза Т. – "Гарна мова – одним словом"
- Білінський В. – "Країна Моксель, або Московія"
- Винничук Ю. – "Цензор снів"
- Витале Джо – "Ключ. Поверни его - и откроешь тайну притяжения", "Руководство к жизни, которое вам забыли выдать при рождении"
- Водолазкін Є. – "Авіатор"
- Воронина Л. – "Таємне товариство Боягузів, або засіб від переляку"
- Деревінський В. – "В’ячеслав Чорновіл"
- Джойс Дж. – "Джокомо Джойс"
- Агеєва В., Тримбач С. – "Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки"
- Дочинець М. – "Синий зошит. Аркуши днів світящих"
- Кідрук М. – "Зазирни в мої сни", "Небратні"
- Кіз Д. – "П’ята Саллі"
- Корнійчук В.П. – "Марія Заньковецька"
- Коупленд Д. – "Покоління Х"
- Куява Ж. – "Із медом полин"
- Матту Ю. – "Жажківські равлики"
- Меделин Р. – "Дырка для ордена", "Возвращение в приют"
- Винничук Ю. – "Міфи та легенди українців"
- Пагутяк Г. – "Втеча звірів або новий бестіарій", "Потонулі в снігах"
- Памук О. – "Рудоволоса жінка"
- Галушко К. – "Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів"
- Ухачевський С. – "Легенди нескореної зими"
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