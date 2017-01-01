Благодійність
Громадська організація "Нове Серце"
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Громадська організація «Нове Серце» заснована у 2010 році. Команда організації проводить у Кременчуці багато різноманітних соціальних проектів та заходів. Наша мета: змінювати людські серця через творчість, допомогу та навчання.

Благодійні проекти:

«Допомога АТО»

Щомісяця висилаємо посилки з речами для воїнів, які захищають Україну (дитячі малюнки, медикаменти, продукти харчування, побутова хімія, одяг, взуття та ін.).

«Поличка доброти»

Всі хто має змогу приносять, а ті у кого потреба можуть вибрати продукти харчування, одяг, взуття, побутову хімію, книжки.

«Подаруй Надію»

Кольорові коробочки (або пакети) наповнюються корисними речами для дітей. Серед них є канцелярське приладдя, книги, іграшки, прикраси, одяг. Потім даруємо подарунки туди, де є потреба.

«Мені не байдуже»

Формування продуктових наборів, для тих, хто має потребу в продуктах харчування (малозабезпечені, переселенці, люди похилого віку та ін.)

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